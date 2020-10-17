有一種人，只要進到書店就想大便，而且這樣的人還不算罕見，為什麼他們有如此特殊的習性？日本曾有人專門探討這項議題，歸納出4種原因，與環境、情緒、反應及姿勢有關。

書店裡什麼最多？當然是書，有的人對「書味」格外有fu，當聞到紙張的味道時，產生便意。不過這並不是指多數人，否則書店店員可能上班時間比較容易在廁所找到他。

一進到書店就想大便，在日本甚至衍生出專有名詞「青木真理子現象」，青木真理子是1985年在雜誌上提出這個現象的女性。有人認為，腦袋在書店裡接收過多資訊，情緒受到波動，連帶影響腸道消化。

精神科醫師推測，有的人喜歡邊上廁所邊看書，當他進到書店，將「排便=讀書」做出連結，下意識地想上廁所。但如果沒有在廁所看書的習慣，自然進到書店不會有類似狀況。

最後就是姿勢，當人在書店裡徘徊、來回找書看書，有的時候又要彎腰，容易讓腸胃呈現排便狀態；閱讀時久站，也會促進腸胃蠕動，進而產生便意。

(中時新聞網)