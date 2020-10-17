印尼海外勞工保護局日前宣稱從明年起所有輸出的移工要「零付費」，意謂包括在印尼的訓練費用、至移工輸入國的機票等都得由雇主負擔，初估要7萬至10萬元不等，對此，勞動部常務次長林三貴表示，目前除了向印尼瞭解相關情況外，也向如香港等移工輸入國瞭解有無收到類似訊息，之後確認之後，則要確認有什麼議題要一併討論、什麼時候討論等。
據統計，截至今年7月底為止，全台移工人數達70萬餘人，其中25萬4515為家庭看護工，其中家庭看護工內又有19萬7903人來自印尼。
林三貴表示，目前發展署持續透過各種管道掌握事實是，包括向印尼官方瞭解、其他移工輸入國外，也向印尼駐台辦事處瞭解，他坦言，「目前訊息也不太明確清楚。」
林三貴說，待事實釐清後，接下來要討論的題目除了「訓練費」的議題外，目也要連印尼家庭看護工薪資調整也要一併討論；接下來則是討論的時間，今年由印尼方主辦的台印雙邊會議時間仍未確認，仍待印尼方通知。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。