印尼海外勞工保護局日前宣稱從明年起所有輸出的移工要「零付費」，意謂包括在印尼的訓練費用、至移工輸入國的機票等都得由雇主負擔，初估要7萬至10萬元不等，對此，勞動部常務次長林三貴表示，目前除了向印尼瞭解相關情況外，也向如香港等移工輸入國瞭解有無收到類似訊息，之後確認之後，則要確認有什麼議題要一併討論、什麼時候討論等。

據統計，截至今年7月底為止，全台移工人數達70萬餘人，其中25萬4515為家庭看護工，其中家庭看護工內又有19萬7903人來自印尼。

林三貴表示，目前發展署持續透過各種管道掌握事實是，包括向印尼官方瞭解、其他移工輸入國外，也向印尼駐台辦事處瞭解，他坦言，「目前訊息也不太明確清楚。」

林三貴說，待事實釐清後，接下來要討論的題目除了「訓練費」的議題外，目也要連印尼家庭看護工薪資調整也要一併討論；接下來則是討論的時間，今年由印尼方主辦的台印雙邊會議時間仍未確認，仍待印尼方通知。

(中時 )