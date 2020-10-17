安以軒發聲明否認不實報導。（圖／翻攝自安以軒工作室微博）

安以軒轉發工作室文章。（圖／翻攝自安以軒微博）

39歲安以軒3年前和身家百億的澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚，兩人生下1子後，今年6月宣布迎來第二胎，7月有週刊報導，稱陳榮煉對前妻和其女兒十分大方，不僅送女兒遊艇，還分2成股份，相當於台幣70億給女兒。事隔3個月，今(17日)安以軒透過工作室回應，關於「安以軒老公二婚曾送前妻母女遊艇」等報導均屬不實內容，該媒體已經下架文章，也警告其他自媒體勿再繼續轉發。

安以軒先前宣布二度當媽，去年大兒子「66」出生，今年6月又懷上二寶，近日她公開一家三口幸福寫真，說：「今年的生日很特別～一個在我的肚子裏（裡），一個在我懷裏（裡），一個陪在我身旁，一家四口！」也透露生完這胎打算封肚，希望疫苗快出現，讓疫情早日結束。

今安以軒工作室針對今年7月有關於「丈夫陳榮煉偏心前妻母女分其17億」、「安以軒老公二婚曾送前妻母女遊艇」等相關報導撇清，她已請北京星權律師事務所全權幫忙處理相關事宜，澄清上述報導包含大量侮辱、毀謗等不實消息，侵犯陳榮煉的隱私和名譽權，該媒體已對安以軒夫妻造成的困擾公開致歉並刪文。

其次，工作室也警告抵制所有抹黑安以軒的行為，呼籲所有媒體平台請勿再轉載或散布相關報導，否則將依法追究，安以軒本人也轉發並寫下：「不用多說！也不必解釋！不好意思吃瓜群眾可以集體退下了！不送啦」，粉絲支持她說：「支持姐維權！」、「我的天哪！現在造謠的真的好多」、「好好養胎，期待你接新戲」、「大姐不要去理那些看不得別人好的內心陰暗的傢伙，繼續幸福下去！」。

(中時新聞網)