有浮屍！彰化和美鎮靠近工一路防汛道路旁的水圳，民眾發現有人在水裡載浮載沉，警消人員據報後到場搶救，發現是一名男性，已經明顯死亡。

目前消防人員先將死者遺體撈起用屍袋裝上，警方表示，死者身穿黑色上衣、黑色牛仔褲全身浮腫，有屍體僵硬出現，研判溺水多日了，是死後被棄屍，還是落水，是他殺還是意外或自殺，都還待進一步確認。

(中時 )