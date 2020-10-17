命案還是意外？彰化和美鎮水圳出現黑衣浮屍 15:202020/10/17 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化和美鎮水圳出現黑衣浮屍。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有浮屍！彰化和美鎮靠近工一路防汛道路旁的水圳，民眾發現有人在水裡載浮載沉，警消人員據報後到場搶救，發現是一名男性，已經明顯死亡。 目前消防人員先將死者遺體撈起用屍袋裝上，警方表示，死者身穿黑色上衣、黑色牛仔褲全身浮腫，有屍體僵硬出現，研判溺水多日了，是死後被棄屍，還是落水，是他殺還是意外或自殺，都還待進一步確認。 (中時 ) #彰化 #人員 #浮屍 #黑色 #水圳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北也有牛奶湖？北投驚現大量乳白色溫泉水 16:542020/10/14 生活 單手騎車邊吃早餐屬違規？ 男遇檢舉魔人差點被罰1.2萬 15:072020/10/16 社會 這2人是台諜？張競一篇文曝真相 21:172020/10/15 政治 驚險！台鐵傳鋼軌斷裂確認為「魚尾鈑」斷裂 幸未釀事故 20:592020/10/15 生活 防瘋狗浪傷人 新北開罰6釣客 04:092020/10/14 地方新聞 居檢第8天猝死 埔里男採檢結果出爐 10:482020/10/17 生活 彰化百年跑水節 國外網紅也著迷 15:042020/10/15 寶島 全台瘋排隊！8點半自備板凳 麥當勞「哆啦A夢」第二波今開賣 11:292020/10/14 生活 彰化聖王廟門神剝落如時代年輪 竟發現3層彩繪 13:012020/10/14 寶島 選舉黑函藍綠互咬 第三者搞鬼 04:092020/10/15 地方新聞 社會熱門新聞 夫妻帶小孩住飯店 不減性致激戰2天 曝退房照好想吐 - 社會 夫妻看A片添情趣 驚見女兒變主角 掌鏡男還是和尚 - 社會 70歲「勇伯」激戰拍嘿咻照 男欣賞一看傻：女的我老婆 - 社會 人夫公司隨處激戰 小三辯「沒沙發怎做」 法官嗆：四腳獸不難 - 社會 童星長大混黑道！打死人重判15年 判賠356萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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