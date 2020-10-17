正值民主黨候選人拜登兒子韓特「郵電門」事件在網路上發酵之際，提供爆料內幕給媒體的川普密友與私人律師、前紐約市長朱利安尼竟遭自家女兒卡洛琳「叛變」，投稿美媒公開與父親切割，呼籲選民投給拜登與搭檔賀錦麗，終結美國川普治理下，4年以來的噩夢。

Such an honor to speak with @andersoncooper tonight. Please, stand with me in voting for @JoeBiden & @KamalaHarris 💙💙💙 https://t.co/Ynu6n2ONjx — Caroline Rose Giuliani (@CarolineRoseGiu) October 17, 2020

卡洛琳（Caroline Giuliani）向美媒「浮華世界」（Vanity Fair）投稿「朱利安尼（Rudy Giuliani）是我的父親，請每一位投給拜登與賀錦麗」一文，其中卡洛琳向美國選民呼籲，這次大選務必要終結川普的「恐怖統治」，並選出有同理心且行為得體的總統候選人。她表示，或許自己無法改變父親的內心，「但只要我們能團結一起，就能讓這個有毒的政府離開華府」。

卡洛琳指出，自己雖然為朱利安尼的女兒，但父親讓美國陷入兩極分裂，成為川普的哈巴狗，這樣我了解到「唯唯諾諾的男人或女人為了確保權力，不惜淪為製造同溫層謊言的小丑，這將會是貪腐的開始」。她指控川普與其同圈子的人們，運用總統權力製造不公不義，並滲透到社會每一層，以及川普處理新冠疫情的方式。

卡洛琳同時也稱讚拜登與搭檔賀錦麗，認為他們更能建立良好的兩黨政治以及進步觀點，並讚揚拜登對於氣候變遷的應對計畫。雖然她也坦言，拜登並非自己心目中第一人選，但在拜登執政下，美國人將有一位將人民共識與禮貌行為作為優先的總統，而非製造分離、霸凌，不惜採用『焦土戰術』的總統」。

卡洛琳是朱利安尼與其妻的小女兒，她的政治立場長久以來都與父親唱反調；在2008年時，朱利安尼爭取共和黨提名總統候選人時，卡洛琳公開支持歐巴馬，而又在2016年、朱利安尼正為川普競選總統時，她也公開支持民主黨的希拉蕊。

(中時新聞網)