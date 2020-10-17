林右昌喊「區域重畫」 侯友宜：尊重理解他的想法 15:292020/10/17 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林右昌喊「區域重畫」 侯友宜：尊重理解他的想法（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市長林右昌日前表示，新北市金山、萬里、石門等區應該歸為基隆，區域應該重畫，引發外界議論，新北市長侯友宜今日前往石門參加活動表示，林右昌對北北基國土規畫理念，他給予尊重與理解，但目前北北基還是三位市長，未來大家要一起解決問題。 侯友宜表示，林右昌對整個北北基國土規劃上的理念與想發，他可以充分理解跟尊重，目前北北基還是三位市長，大家都要攜手合作，讓基隆好、新北好、台北會更好，至於未來北北基該怎麼樣地走，大家都需要做一個全盤性的規畫、面對、解決問題。 (中時 ) #林右昌 #市長 #基隆 #侯友宜 #尊重 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北防災宣導漫活健行 侯友宜讚北海岸：「核你一起 安心遊新北」 12:582020/10/17 社會 基市府慰勞員工舉行健走 共享山海美景 11:142020/10/17 寶島 大台北地區整合 林右昌提「行政重新區劃」 03:002020/10/16 政治 「熊威」公仔首亮相 自由路五金電料商圈行銷新里程 14:392020/10/17 寶島 林右昌籲萬金石歸基隆 侯盼多合作 04:092020/10/16 地方新聞 新北眷味召集令 重溫三重一村老時光 09:002020/10/16 生活 行政區重畫引議 林右昌籲理性思辨 04:092020/10/17 地方新聞 推南鐵強拆民宅 交通部前爆流血衝突 17:182020/10/16 生活 【政新鮮】馮世寬批吳怡農「渣男」秒忘 張友驊酸民進黨「口水比雨水多」 12:192020/10/16 政治 新北將設技高雙語學分班 04:092020/10/17 地方新聞 政治熱門新聞 兩岸局勢緊張 沈富雄斷言東沙下場 - 政治 邱義仁為何喊出「除非瘋了才推台獨」 媒體人爆內幕 - 政治 蔣萬安選2022台北市長 藍委曝自己民調結果 - 政治 蔣萬安史上最霸氣的一天！拍桌怒指大吼「全部都是騙」 陳時中扛不住了 - 政治 大陸新冠疫苗價格出爐 網難以置信：這價錢太離譜 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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