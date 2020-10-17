基隆市長林右昌日前表示，新北市金山、萬里、石門等區應該歸為基隆，區域應該重畫，引發外界議論，新北市長侯友宜今日前往石門參加活動表示，林右昌對北北基國土規畫理念，他給予尊重與理解，但目前北北基還是三位市長，未來大家要一起解決問題。

侯友宜表示，林右昌對整個北北基國土規劃上的理念與想發，他可以充分理解跟尊重，目前北北基還是三位市長，大家都要攜手合作，讓基隆好、新北好、台北會更好，至於未來北北基該怎麼樣地走，大家都需要做一個全盤性的規畫、面對、解決問題。

(中時 )