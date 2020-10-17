愛心大使徐薇帶著愛犬出席頒獎典禮。（新北市動保處提供）

為表揚飼主對樂齡毛寶貝細心照護，新北市動保處今（17日）在朱銘美術館舉辦「金生今生-模範飼主金飯碗」頒獎典禮， 由市長侯友宜頒獎表揚20位模範飼主，致贈飼主刻有晶片號碼、毛寶貝名字的專屬金飯碗；新北市毛寶貝愛心大使徐薇和愛犬也蒞臨現場，宣導愛牠，就是不離不棄。

侯友宜表示，寵物已邁入高齡化，寵物長照需求已是當務之急，新北市擁有全國最多130間寵物長照機構，未來將擴展更多民間服務量能，讓高齡、失能毛寶貝都有高品質樂齡生活。

新北市模範飼主經近1個月徵件及票選作業，選出20位模範飼主，每位飼主分享長期照護樂齡、失能毛寶貝故事，透過這次頒獎典禮，將飼主「終養不棄養，給牠一個溫暖的家」愛心發揚光大。

現場齊聚300隻樂齡毛寶貝，愛心大使徐薇特別帶她的樂齡犬collie一起上舞台，侯友宜也牽著8歲即將邁入樂齡的警犬查理走秀，查理是動保處自非法繁殖場救援出來的犬隻，經動保處獸醫師照顧及警犬隊訓練後，現正擔任重大活動場地安檢工作。

動保處表示，為推廣毛寶貝照護與寵物長照政策，特別與朱銘美術館共同舉辦「模範飼主金飯碗」頒獎典禮，讓社會大眾對老殘疾毛寶貝需求多一點關懷和疼惜，鼓勵大眾伸出愛的雙手，善念推廣這一份永不放棄的愛。

(中時 )