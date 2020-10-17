唐玲自出道以來，一直是綜藝節目力邀的對象，不過2年前突然顯少在螢光幕前現身，後來才得知是罹患胃癌就醫治療，更一度被醫生警告恐會喪命，而她也透露化療過程，不論身心靈都處於崩潰狀態。

根據《三立新聞網》報導，唐玲表示開刀做化療時，是人生最痛苦的期間，當時開完刀雖然傷口極小，但裡頭除了淋巴廓清之外，被切一半的胃還拿小腸來接，痛到無法忍受的她，幾乎好幾天都打嗎啡止痛，一般人通常只按5下，她則是按到500下，讓醫生和護士全都傻了眼，導致當時身心靈都處於崩潰狀態。

唐玲表示當時情緒相當不穩，有次友人特別來探病，她竟還朝對方大吼來探病一點意義都沒有，現在能做的就是為她禱告，如今回想起來只覺得當時痛到失去理智，導致自私的一面跑出來，提到對友人的虧欠，也讓唐玲難掩悲傷情緒潸然淚下。

而生病一年多來，唐玲由於不想看到別人憐憫眼神，生活選擇一切低調從簡，畢竟已經無法控制好內心，實在沒有力氣再去在乎其他人的感受，如今身體狀態雖已逐漸恢復，但化療還是有副作用，也讓她呼籲大家「健康不是理所當然，不要揮霍健康」。

(中時新聞網)