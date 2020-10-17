彰化縣聯合婚禮20對新人，情定白色海豚屋。（吳敏菁攝）

披起白色婚紗，20對新人們走進白色海豚屋，海裡白海豚也傳遞祝福，海畔白色風車轉動著幸福，最浪漫婚禮就在彰化縣自然生態教育中心情定終生了，把彰化最夢幻的打卡景點推向浪漫高點，沿途夕照、古蹟等還可以串起最棒的蜜月行。

彰化縣長王惠美表示，今年度聯合婚禮活動特別選在伸港鄉最新啟用、非常漂亮浪漫也是打卡新景點的白色海豚屋舉辦，共同見證20對新人完成終身大事，感受幸福洋溢的氣氛，感謝各界共襄盛舉，也提供贊助非常多的禮品恭賀新人成家立業，祝福新人「百年好合、永浴愛河」。

彰化縣聯合婚禮20對新人，情定白色海豚屋。（吳敏菁攝）

彰化縣聯合婚禮20對新人，情定白色海豚屋。（吳敏菁攝）

王惠美也推薦新人蜜月行選在彰化，附近有蛤蠣兵營，還有台灣優格餅乾學院、興麥蛋捲烘培王國蛋捲觀光工廠，接著可以到線西塭仔漁港吃海產，再到鹿港漫遊古蹟景點，參觀鹿港緞帶王觀光工廠、台灣玻璃館、白蘭氏健康博物館、秀傳健康園區醫學博物館、卷木生活館等觀光工廠，沿路可以再到王功看夕照，串聯成很棒的蜜月行。

「太美了！就像夢幻的禮堂，好幸福」縣府民政處表示，彰化縣聯合婚禮吸引許多人報名，也有縣府同仁共襄盛舉。新人李佳憲、胡碧桃兩人相識於越南，千里姻緣一線牽，共譜異國戀曲。

彰化縣聯合婚禮20對新人，情定白色海豚屋。（吳敏菁攝）

彰化縣聯合婚禮20對新人，情定白色海豚屋。（吳敏菁攝）

這次聯合婚禮，彰化縣政府提供每對參加新人32吋液晶電視及筷樂成家禮盒，另有彰化縣議會、伸港鄉公所、彰化區漁會、彰化縣農會、彰化市農會、二林鎮農會等15家優良企業或單位提供新人成家禮品，讓新人帶回滿滿祝福，提供摸彩，最大獎2萬元傢俱提貨券，還有婚宴會館餐券、Dyson吹風機及氣炸鍋，祝福新人們幸福成家。

(中時 )