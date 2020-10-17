金門金沙鎮「2020高粱老街風獅爺文化季」今( 17）日起連2天，以風獅爺、高粱田、老街、美食和時尚流行音樂，在東半島揮灑多采的民俗風情，也搖滾出邁向活力的城市動感。
風獅爺相傳可以鎮風止煞、避邪驅吉，是金門的聚落守護神，也是最特殊的人文圖騰。坐落於東半島的金沙鎮因早年風沙為害，至今仍保存全島最多的65尊風獅爺，豐富精彩的造型和故事，吸引各地遊客慕名來訪。
這項已邁入第9屆的鄉鎮主題活動，在8月「金沙鎮巡禮之尋找風獅爺APP」開跑後，拉開年度大戲的序幕，9月底「樂高風獅爺積木」接力展開，讓有著美麗名字，高粱田阡陌綿延，地景悠閒迷人的金沙鎮成為旅遊熱點。
金沙鎮公所團隊精心規畫，今起連2天涵蓋「風獅爺紅龜粿DIY」、「親子彩繪風獅爺時鐘」與「EVA筆筒風獅爺」、「美食園遊會」單元在內的主題活動，在縣長楊鎮浯、金沙鎮長吳有家、議長洪允典和立委陳玉珍等人，以及現場千餘位民眾的歡笑聲中，在沙美市區熱鬧登場。
楊鎮浯縣長表示，金沙鎮以高粱、老街、風獅爺，打造最有文化底蘊，最有特色的鄉鎮主題活動，成功塑造出自己的旅遊品牌，期待搭配未來縣府陸續推出的馬山港、金沙地下停車場、金沙親子公園、金沙綜合社福大樓和金東戲院、金沙戲院的活化再利用，一起努力讓金沙風華再現，讓鄉親和遊客都看到金沙之美。
(中時 )
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