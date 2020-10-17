金門「2020高粱老街風獅爺文化季」今天登場，現場擠滿人潮。（李金生攝）

金門金沙鎮「2020高粱老街風獅爺文化季」今( 17）日起連2天，以風獅爺、高粱田、老街、美食和時尚流行音樂，在東半島揮灑多采的民俗風情，也搖滾出邁向活力的城市動感。

風獅爺相傳可以鎮風止煞、避邪驅吉，是金門的聚落守護神，也是最特殊的人文圖騰。坐落於東半島的金沙鎮因早年風沙為害，至今仍保存全島最多的65尊風獅爺，豐富精彩的造型和故事，吸引各地遊客慕名來訪。

豐富多樣的手作單元，受到鄉親和遊客歡迎。（李金生攝）

金門「2020高粱老街風獅爺文化季」今天登場，楊鎮浯縣長（中）出席熱鬧開幕儀式。（李金生攝）

這項已邁入第9屆的鄉鎮主題活動，在8月「金沙鎮巡禮之尋找風獅爺APP」開跑後，拉開年度大戲的序幕，9月底「樂高風獅爺積木」接力展開，讓有著美麗名字，高粱田阡陌綿延，地景悠閒迷人的金沙鎮成為旅遊熱點。

在親子彩繪風獅爺活動，家長和小朋友共度美好假日。（李金生攝）

楊鎮浯縣長（左）與參加活動的小朋友開心「對話」，右為金沙鎮長吳有家。（李金生攝）

金沙鎮公所團隊精心規畫，今起連2天涵蓋「風獅爺紅龜粿DIY」、「親子彩繪風獅爺時鐘」與「EVA筆筒風獅爺」、「美食園遊會」單元在內的主題活動，在縣長楊鎮浯、金沙鎮長吳有家、議長洪允典和立委陳玉珍等人，以及現場千餘位民眾的歡笑聲中，在沙美市區熱鬧登場。

琳瑯滿目的手工作品，呈現活動精彩的一面。（李金生攝）

小朋友參加闖關拿獎品遊戲。（李金生攝）

一輛公路總局海運來金的行動監理車，也在活動現場服務鄉親。（李金生攝）

楊鎮浯縣長表示，金沙鎮以高粱、老街、風獅爺，打造最有文化底蘊，最有特色的鄉鎮主題活動，成功塑造出自己的旅遊品牌，期待搭配未來縣府陸續推出的馬山港、金沙地下停車場、金沙親子公園、金沙綜合社福大樓和金東戲院、金沙戲院的活化再利用，一起努力讓金沙風華再現，讓鄉親和遊客都看到金沙之美。

(中時 )