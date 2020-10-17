黃明志近期憑著最新電影作品《BABI/你是豬》的電影主題曲〈Happy Family〉入圍第57屆金馬獎最佳原創電影歌曲，並且宣布睽違一年即將舉行「黃明志禁歌精取之夜」售票演唱會！黃明志感慨表示，今年巡演的曲目，會將過去舉辦世界巡迴被禁的歌一次唱好唱滿、獨厚台灣粉絲，「網路18禁的歌曲第一次全面解禁，可以想像演唱會現場就是大型KTV，會非常紓壓」。至於巡演場數、是否跑遍北中南各地開唱？經紀公司亞洲通文創表示，此次巡演希望能全台走透透，目前先公布台北第一場，之後會慢慢開獎。

新歌〈Happy Family〉講述校園暗黑題材包括填鴨式教育、校園霸凌、種族配額制，黃明志希望馬來西亞的教育制度能有所改善，也點出了全世界都有的嚴重霸凌課題越來越多，不只是在學校職場每個角落每天都在發生強欺弱的霸凌。曾說台灣包容自己所有創作的他，對於在這裡可以安心創作沒有人身安全特別有感，他表示有時候挑戰社會禁忌話題的初衷，是希望世界更好：「揭發人性最黑暗的一面有時很殘酷，但是人性本都有善惡，全部都是以自身的立場考量，所以只有當大家立場都一樣的時候，才不會有衝突，希望可以有社會大眾評斷的空間，才不會獨厚某些族群。」

雖問鼎第31屆金曲獎歌王失利，但在台灣人氣高居不下的黃明志，繼之前為高雄市打造觀光主題曲及MV，近日四度受邀與台北市府合作，為台北打造全民情歌，北市觀傳局長劉奕霆更客串MV，扮起餐廳服務生；黃明志表示：「今年台北市觀光主題是夜景，寫一首全民情歌概念，年輕人最熟悉的就是陽明山，還有夜店這是我海外朋友來台北，一定要逼我帶他們去的地方。」

黃明志下個月開啟新巡演。（亞洲通文創提供）

(中時 )