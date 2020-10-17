下個月「股神」巴菲特執掌的波克夏公司將公布最新持股明細，外界聚焦巴菲特這次會不會出清投資30年的富國銀行，若他狠心賣光這檔曾經最愛的銀行股，分析背後有兩大原因，一是富國銀尚未從銷售醜聞中恢復；其次，股神可能並不贊同該行任命新CEO的舉動。

11月中旬波克夏將公布今年第3季度13F持股報告，若巴菲特出手把僅剩逾3%的富國銀股票全部大清倉，此一重量級決策，將衝擊市場對富國銀行信心，屆時投資人勢必跟進砍殺股票。

此前，9月4日申報文件顯示，波克夏賣出1億股富國銀行股票，持股大砍43%，降至3.3%，剩餘普通股股票約1.376億股，價值34億美元。

巴菲特1989年開始投資富國銀行，曾是該銀行最大股東，持股市值一度高達320億美元，富國銀也是波克夏投資組合中規模最大的股票投資。

然而隨著富國銀身陷假帳戶、濫收車險、貸款違規等醜聞，波克夏近來持續減碼持股，截至今年8月中旬，持倉降至2003年以來最低；此外，還減持摩根大通、賣光高盛，但逆勢加碼美國銀行。波克夏投資組合占比中，蘋果第一、美國銀行第二。

2008年金融危機和2016年富國銀零售端帳戶出包後，巴菲特信心都不曾動搖，去年4月還對媒體說「富國銀行競爭地位仍然很強」。

但隨後，股神對富國銀態度大逆轉，開始狂砍股票，外界分析兩大理由，除了富國銀尚未從銷售醜聞中恢復外，還有巴菲特可能不贊同該行任命新CEO的舉動。

(中時新聞網)