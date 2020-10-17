2020新力旺企業女子壘球聯賽季後挑戰賽首場，今（17）日在台北市青年公園棒球場開打；新世紀黃蜂隊外援卡爾森（Kaisey Carson）展現投打「二刀流」實力，不僅揮出勝利打點2分全壘打，並且先發6.2局失3分，拿下勝投，幫助黃蜂以8比4擊敗旺獅，在5戰3勝制挑戰賽拔得頭籌。

卡爾森在2局上揮出2分全壘打突破僵局，並且帶動攻勢，隊友接連揮出3支安打再添2分，取得4比0領先。3局上黃蜂又擊出4支安打再添3分，比數擴大為7比0，勝負已分。

新力旺旺獅洋將維達列斯（Tori Vidalles）在3局下、5局下各揮出1支陽春全壘打，棒打卡爾森，個人表現十分威猛；不過隊友打擊沒有太大發揮，無法追加大多分數，終場黃蜂就以8比4獲勝。

卡爾森投打俱佳，是這場比賽新世紀黃蜂贏球的頭號功臣。（季志翔攝）

投手方面，新力旺旺獅推出楊憶珊先發，主投2.1局就被擊出7支安打，包含卡爾森的2分全壘打，失7分退場。接替的潘玉玲投4.2局失1分，已能有效壓制黃蜂攻勢，不過比賽前半段失分太多，無力逆轉，敗投是楊憶珊。

新世紀黃蜂則由王牌投手卡爾森先發，主投6.2局被擊出6支安打，包括維達列斯雙響炮，送出3K，失3分，拿下勝投。

(中時 )