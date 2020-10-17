遭罷免的前高雄市市長韓國瑜，擁有一票死忠支持者「韓粉」，他的下一步成各界關注焦點，更被點名是下屆國民黨黨主席大熱門。國民黨台北市議員陳炳甫認為，韓不到「最後一刻」不會做決定；若韓真的參選並勝選，無論是走回老派或大刀改革，韓是個務實者，其核心價值不易被左右。

陳炳甫接受香港媒體《中評社》專訪，直言韓國瑜動向難以猜測，尤其應沒人在連續兩次失敗後，貿然對兩年半之後的事做決定；目前大家認為他「有動作」，其實就是與朋友吃飯見面，這都是很正常的事，因此被解讀為劍指黨主席或市長，卻過於牽強。

至於韓國瑜的下一步將何時決定？陳炳甫表示——韓不到最後一刻不會做出決定。此外，陳也指出，檯面上幾個被點名的人物內心一定有所思考或盤算，包括國民黨智庫副董事長連勝文亦然，但以韓來說就不會那麼輕易下定決心。

若韓國瑜真的參選並當選國民黨黨主席，將帶領黨走向何方？陳炳甫分析，前總統馬英九、前新北市市長朱立倫與現任黨主席江啟臣，因為都曾擔任過黨主席，路線風格都有跡可循，但韓完全沒有，無法以過去行為模式判斷之。但他也認為，雖然目前看不出韓會走老派或改革，但韓雖「敢講」卻是個務實的人，又經2020大選失敗洗禮應當更加務實；韓堅定的核心價值，無論如何都不容易被左右。

(中時新聞網)