國民黨革實院長羅智強在臉書透露，最近與大學生、年輕人談到中天新聞台換照風波、萊豬公投等，接連有年輕人表達「認同喜不喜歡中天是一回事，新聞自由必須捍衛」、「討厭國民黨是一回事，但萊豬公投要支持」，讓他覺得，年輕人就事論事、不以黨派廢其言，這就是台灣的希望。

羅智強爆「中天關定了」 怒轟蘇貞昌成民主屠夫

羅智強說，每次校園演講，都會遇到讓他感動的事。 15日到文化大學演講，這是他第七場大學巡迴演講。結束後幾位同學圍著他問問題，其中有同學不認同他前年100輛「拒投民進黨，台大有校長」的公車。他細心解釋，這100輛公車捍衛的不是管中閔，而是大學自主不容政府染指，但那位同學似乎並沒有被說服。

可是當他提到最近中天新聞台的換照風波，同學倒是能接受，他說他捍衛的不是中天，而且新聞自由不容執政者壓制；那位同學對這一部分，表示認同，也認同喜不喜歡中天是一回事，但新聞自由必須捍衛。

羅智強說，他想說的是，很多年輕人，包括不認同國民黨或者不認同羅智強的年輕人，其實並不像有些朋友認為的不講理、被洗腦，他們有自己的看法、有自己的主張、有自己的觀點，他們不會每一件事情的看法都跟羅智強或國民黨相同但也不會對羅智強或國民黨的每一個主張都反對。

他說，不只是他在大學演講時如此，昨天他在街頭演講的時候就有一位年輕人走到面前非常嚴肅的告訴他：「我討厭國民黨、我從來不支持國民黨但是我反對瘦肉精美豬進到台灣，所以國民黨的公投連署我一定會簽、我一定會支持。」說完， 掉頭就走。他看著年輕人的背影，覺得，就事論事、不以黨派廢其言，這就是台灣的希望。

(中時 )