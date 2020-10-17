美中對抗情況下，美國猛打台灣牌，大陸則以軍演作為回應。近日卻有日本媒體爆料指出，川普有意「突襲式訪問台灣」，並宣布承認台灣等，消息引發各界討論。對此，政治大學外交系教授朱新民則說，若選前川普真的要旋風訪台，有可能台灣就會是戰場。

美國總統大選進入最後倒數階段，根據統計，拜登在全國民調、大多數搖擺州與幾乎各類議題的支持度都勝過總統川普。朱新民接受《中評社》訪問時提到，川普如果來一趟台灣，又沒選上，那來台灣幹嘛？台灣也不是說川普要來就讓他來，那美國要幫我們打仗嗎？川普來是導引戰爭，台灣人民受到傷亡跟損失，這方面美方要先說清楚。

另外，朱新民也質疑，如果選前川普真的要旋風訪台，有可能台灣就會是戰場，那美國願意站在第一線嗎？要先問美國這一些問題，「不然川普來幹嘛？」他也認為，對於美國的壓力或利益，蔡英文應該思考後再做選擇，不可全盤接受，就算川普現在說要台美建交，那也要有時間運作，不是馬上就能建交。

而針對此消息，據《ETtoday新聞雲》報導，國安人士表示，外交單位並未接獲美方高層近日訪台的訊息，且美國大選進入倒數階段，川普及拜登身為候選人，更不可能有訪台的時間。

(中時新聞網)