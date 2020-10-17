2020台中太陽餅文化節祭活動，吉祥物「餅寶貝」二樓高的充氣地景裝置。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

2020太陽餅文化節17日在文心森林公園盛大舉辦，今年集結81家糕餅、好禮、茶飲攤位，推出一年一次「買一送一」超值優惠；經發局還特別舉行「與餅寶貝野餐趣」千人野餐，將活動吉祥物「餅寶貝」製作成二樓高的充氣地景裝置，邀請民眾參與佈置野餐情境競賽，場面熱鬧有趣。

「台中餅第一、台中拚第一！」經發局長張峯源說，下半年度市府首要任務就是協助產業「振興拼經濟」，尤其最具台中產業特色的糕餅產業更要卯足全力協助行銷；市府未來也將持續與糕餅業者共同努力，精進糕餅口味、餡料、研發技術、包裝設計等，讓消費者吃著有口福、送人有面子。

台中太陽餅文化節祭活動，吸引大批民眾前往排隊搶購優質糕餅。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

公視夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇中，飾演最愛吃糕餅「火寮一哥」藝人許傑輝，17日以活動特別來賓身分現身，引來民眾驚呼；他妙語如珠分享吃台中糕餅的心得，更讓喜愛吃糕餅的民眾連連點頭應和。

經發局指出，現場「好康三重送」推出消費滿額抽獎活動，預計於12月19日在市民廣場舉行盛大年節大禮展售會抽出。活動累計滿500元抽Gogoro電動機車、70吋液晶電視等獎項；使用振興券消費可再抽1000元活動園遊券及airpods等總價6萬好禮，消費累計滿3000元再加碼兌換限量隨行茶具組1組。

今天活動包含市議員劉士州、南投縣魚池鄉長劉啟帆、中華民國糕餅公會商業同業公會全國聯合會理事長周子良、台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財、台中市飛雁創業協會理事長田文進、台中市好禮協會副理事長王曉薇均出席參與。

(中時 )