出道滿3年的韓國新生代人氣團體Golden Child，日前推出最新專輯《Pump It Up》，一口氣打入Apple Music共11個地區的K-POP排行榜TOP10，MV則是單日突破400萬次點閱，頗具接班架勢，而他們在台灣舉辦的視訊通話簽售會預購也剩下倒數3天。

Golden Child由大烈、宰鉉、長埈、勝民、普閔、東炫、Y、周燦、TAG、知範共10位成員所組成，2017年8月出道至今已滿3年，最新專輯《Pump It Up》號稱帶著讓人會心跳加速的風格，副歌則編了一段心臟舞，拍攝音樂錄影帶的時候，還因為長埈太會聊，被導演制止：「你話太多了！」

團員們還爆料，平時團體的群組聊天室，話最多的是大烈，但卻被其他9個人已讀不回，讓大烈孤單的說：「回一下嘛、回一下嘛。」至於出道3周年是怎麼慶祝的？成員們說當天開慶祝直播的時候，長埈上半身雖然穿襯衫，下半身其實穿的是睡褲。

現在因為疫情無法出國，如果來台灣的話他們最想念的就是台灣小吃，先前吃過雞排，之後想要試試看芒果冰，而唯一記得的中文竟然是「大哥」跟「這個（點餐用）」，他們也對台灣粉絲喊話「想趕快見到大家！」不忘提醒大家身體要健健康康的，等待相見的那一天到來。

(中時 )