元大金控暨元大文教基金會「元大幸福日」不受疫情影響，17日到梅山鄉太平國小舉辦。（元大文教基金會提供／張亦惠嘉縣傳真）

元大金控暨元大文教基金會「元大幸福日」不受疫情影響，17日與27位元大集團志工及嘉義縣原住民多元永續續發展協會的課輔學童，到梅山鄉太平國小一同共學，元大集團更為現場35位學童，送上裝有新衣、新鞋以「量身打造」概念的「幸福大禮包」，用行動實踐對偏鄉學童的關懷。

梅山太平國小是今年教育部教學卓越金質獎得主，全校僅21名學生，位處山城擁有豐富的「生態教室」資源，是一所生態人文實驗小學，這次的「元大幸福日」活動融入在地根基，由太平國小學童化身小小泡茶師，與元大志工和其他受邀學童分享茶藝及咖啡文化，透過交流激發彼此的學習動能，也互相分享溫暖。

小朋友收到量身定做的「幸福大禮包」相當雀躍。（元大文教基金會提供／張亦惠嘉縣傳真）

「元大幸福日」從2012年開辦以來，共辦理25場次，累積4936位學童參與；9年下來，也有1477位志工參與，這次活動中更有擔任過9次志工活動的「幸福元老」，也有同仁利用假日，帶上家人投入社會公益，藉此培養親子感情。

元大文教基金會表示，今年因為疫情，為符合活動人數限於百人內的政策要求，特別將活動精緻化，邀請兩個給予孩子最多元、最有特色的教育單位一起響應，為孩子打造專屬「幸福」活動，更感謝元大志工的力挺支持及響應，元大才能把每份愛送到小朋友手上，希望孩子帶著專屬禮物在學習之旅得到滿滿收穫。

太平國小校長黃彥鈞表示，學校目標就是要為學童打造一所幸福的小學，藉由在地老師、家長與返鄉青農一起為孩子努力，加上來自社會的溫暖，像是今天來自元大金控與元大文教基金會的關懷與愛，每個孩子一定能找到成長價值。嘉義縣社會局婦幼福利科科長翁瑩蓁也分享，在兒少扶助上，政府政策與教育界第一線人員的推動，加上企業應援，才能提供最全面的關懷照護。

(中時 )