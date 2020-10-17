因應新冠肺炎疫情肆虐，台中市府停車月票推出線上購票優惠奏效！台中市府交通局今年5月起打出「線上購買停車月票」優惠，線上購買月票享9.5折、單次購買3個月以上享9優惠。優惠推出至今，線上購票次數較去年同期增加1萬6537次，成長近2.4倍；一次購買3個月以上月票比例，則從31％翻倍暴增到65％。

台中市交通局長葉昭甫表示，防疫期間，交通局鼓勵民眾使用線上購買停車票，不僅節省時、省力、省錢，並可減少出入公共場所的風險，民眾在線上購買月票可享9.5折優惠；單次購買3個月以上，則可享9優惠，推出以來大受民眾歡迎。

葉昭甫指出，線上購票系統開放時間為每月1日至20日，民眾可訂購次月的停車月票，21日以後為預留行政作業與月票寄送時間，將不開放線上購票；此外，路邊停車月票最多可預購6個月、開單路外場停車月票則是3個月，民眾必須在線上購票系統開放時間內進行購票。

交通局表示，台中市有3處櫃台可供民眾洽詢，包括台灣大道市政大樓、交通局、陽明大樓均有專人服務及解說。線上購票則連結至停管處官網( https://is.gd/9nyDTK )

(中時 )