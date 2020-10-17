吃太多蛋會使膽固醇飆高？網友分享，搭車時狂嗑了六顆茶葉蛋，結果被隔壁的阿婆關切，最後還被勸說，不要吃這麼多顆蛋，否則遲早會中風而亡。貼文引起討論，許多人認為吃蛋讓膽固醇狂飆是舊觀念，對此，營養師劉怡里在節目上分享，人體內的膽固醇僅20%來自飲食，每天吃2至3顆蛋都可接受，但若超過7顆恐影響腎臟機能。

一名網友在「爆怨公社」上分享，他在高鐵上享用咖啡與6顆茶葉蛋，結果卻不斷被旁邊的阿婆投以關切眼神，最後還告誡他「不要吃這麼多顆蛋，遲早有天會中風而死。」讓原PO忍不住在內心笑虧「可是阿婆，我已經持續這樣好幾年了。」

貼文曝光後，引發網友討論，「老人家應該也是善意提醒而已吧」、「蛋不能一天吃太多，膽固醇過高非常危險」、「只擔心會攝取過多的鈉」、「蛋好吃又營養，但一天吃六顆過量了吧？」、「我也聽說蛋不能吃太多，可能你老了就會有三高？」

另有網友認為「吃蛋讓膽固醇飆高是舊觀念」，「很常一天吃超過5顆蛋，還不是沒事，很多人都有錯誤的觀念」、「膽固醇這個錯誤觀念推廣很久了，但就是沒人理」、「曾一次連吃7顆，副作用是打嗝」、「蛋一天5、6顆可以啦！健身都這樣吃」。

而營養師劉怡里在節目《醫次搞定》上分享，吃蛋不用擔心膽固醇過高，因人體內的膽固醇僅20%來自飲食，並建議吃蛋時最好連「蛋黃一起吃！」因為內含卵磷脂、維生素D等人體所需養分，每天吃2至3顆蛋都可接受，但若超過7顆恐影響腎臟機能。

(中時新聞網)