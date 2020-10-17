環保局今日於萬里區翡翠灣海水浴場舉辦「109年度新北市秋季聯合淨灘活動」。（新北市環保局提供／葉德正新北傳真）

身體力行愛護海洋環境！新北市環保局17日在萬里翡翠灣海水浴場舉辦「109年度新北市秋季聯合淨灘活動」，結合公所、海巡、在地鄉親、志工與民間企業近千人淨灘，共清出12.5噸垃圾還有1噸資收物，為海洋環境盡心力。

今上午天公作美，眾人拿起工具一一撿拾海灘上的垃圾，近千人清出的廢棄物小至吸管、菸蒂、塑料碎片，大至浮球、魚網等，也讓眾人對環境相當憂心。

首次參加淨灘的兆豐票券金融公司表示，公司除落實社會企業責任積極推動節能減碳措施外，希望藉由本次淨灘，共同守護地球，以達到企業永續發展目標。

環保局長程大維表示，新北市海岸線共122公里，季風與洋流亦帶來許多來自世界各地的海漂垃圾，除了加強稽查，也透過推動淨灘活動及企業認養海岸線，納入民間團體力量共同維護海岸整潔。今年度統計至9月份止，新北市已辦理503場次淨灘，總計清除約189.6公噸垃圾及32.7公噸資收物。

環保局指出，為鼓勵民眾參與淨灘活動，今年也推出「淨灘合作社」計畫，民眾到海邊遊玩時，可到沿海的「淨灘合作社」逛逛，現場填寫表單即可借用工具開始淨灘行動，結束後再將清除的垃圾交由合作店家協助處理，共同守護美麗海岸線。

(中時 )