一位住在台北的女明星在母親陪同下前往高雄試鏡，而經紀人卻支開星媽，單獨把女明星帶走，女明星的母親與阿姨憂心其安危，便要求整晚不能掛斷電話。不料，經紀人竟真的下藥想性侵女明星，電話另頭的阿姨察覺事態隨即大聲喝斥，經紀人才停手。高雄地院13日依法判處陳男有期徒刑6年。可上訴。

判決書指出，女明星平常的工作皆由母親接洽，與陳姓經紀人僅認識半年並不熟識，2018年4月時，母親幫他詢問到在一個劇組的工作機會，她便在母親陪同下前往高雄試鏡，而介紹這份工作的陳姓經紀人該晚前往高鐵站接人時，便以試鏡地點在軍營，閒雜人等不能進入為由，請母親先行返回台北。

女明星的母親擔心女兒在異地過夜會有安全疑慮，便打電話委託上夜班的女明星阿姨，女明星阿姨便要求需整晚與她通電話，若掛斷阿姨也承諾會立刻回撥，以確保安全。

而陳姓經紀人在支開女明星母親後，便將其載回高雄的住處，返回住處後女明星疑似身體不太舒服。凌晨3時許，陳男先用「體溫過高」會影響隔日拍戲為由讓她吃下普拿疼，隨後又在凌晨5時許，端著早餐進入房內，還拿出FM2偽裝感冒藥讓她吃下，女明星不疑有她便吞下藥品。

陳男見藥效發揮有機可趁，就再次進入房內與女明星聊天，女明星因藥物關係精神逐漸恍惚，陳男竟突然親吻她的嘴巴，還拉著她的手放在自己的大鵰處，女明星隨即將手抽離。

而凌晨7時許，陳男四度進入房內，他見女明星因藥效關係昏迷在床上，竟色慾薰心，跨坐在她的雙腿上，強脫下女明星的短褲到大腿處，意圖硬上，不料，女明星突然驚醒，大喊「你怎麼脫我褲子」、「我不要」、「不要碰我」等語，救命聲經電話連線的阿姨察覺，便透過電話大聲喝止，陳男發現事跡敗露才收手。

案經女明星偕同男友赴警提告才曝光。高雄地院審理時，陳男雖承認有餵藥，但聲稱那是因擔心女明星狀態不佳，而親密行為則解釋是當時感覺對了，才自然的親吻，他也辯駁在女明星說不要時，他也隨即停手，並無想侵犯的意思。

高雄地院勘驗女明星提供的對話紀錄，認定整晚通話屬實，且其阿姨出庭作證也表示，當時有聽見女明星在大聲哭喊，經上述理由認定陳男犯案屬實，13日依藥劑強制性交未遂罪判處有期徒刑6年，且需賠償精神撫慰金50萬元。全案可上訴。

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(中時新聞網)