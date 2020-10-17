國民黨前主席、前新北市長朱立倫17日前往新竹縣體育館，參加職籃P聯盟熱身賽，他被媒體問及對於美國大選台灣選邊的看法，他直接表示，「台灣絕對不可以押單邊」、這是對台灣很大的風險。

朱立倫指出，今天世界的局勢、尤其是美國的局勢，台灣絕對不可以押單邊，民進黨一味的對於美國的大選表態，「對台灣是很大的風險」，他認為，台灣應對於兩黨都能夠溝通、接觸，而不是押單邊，這是民進黨過去這段時間，非常值得我們擔心的。

(中時 )