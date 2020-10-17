美國大選台灣選邊站？朱立倫：絕對不可以押單邊 16:072020/10/17 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朱立倫（左）17日前往新竹縣體育館，參加P聯盟新竹攻城獅熱身賽。（莊旻靜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨前主席、前新北市長朱立倫17日前往新竹縣體育館，參加職籃P聯盟熱身賽，他被媒體問及對於美國大選台灣選邊的看法，他直接表示，「台灣絕對不可以押單邊」、這是對台灣很大的風險。 朱立倫指出，今天世界的局勢、尤其是美國的局勢，台灣絕對不可以押單邊，民進黨一味的對於美國的大選表態，「對台灣是很大的風險」，他認為，台灣應對於兩黨都能夠溝通、接觸，而不是押單邊，這是民進黨過去這段時間，非常值得我們擔心的。 (中時 ) #台灣 #單邊 #美國 #朱立倫 #大選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普選前旋風訪台？學者斷言：台灣就會是戰場 15:482020/10/17 政治 台美復交？ 程建人：美國應不會輕易跨過這條紅線 13:212020/10/17 政治 若選上黨魁可主導改革？韓國瑜這項特質恐成關鍵 08:132020/10/17 政治 2020美大選》悲情牌？川普：若選輸 我恐要離開美國 12:012020/10/17 國際 川普「這點」與韓國瑜相似？林濁水8字預言結局 00:432020/10/17 政治 共機擾台 美軍若停泊台灣？蘇起斷言下場 01:442020/10/17 政治 為何美艦過台海超低調？兩岸專家解密：這樣太危險 08:422020/10/17 政治 韓國瑜何時宣布參選黨主席？藍議員斷言將在「這一刻」決定 15:462020/10/17 政治 2020美大選》拜登兒子「郵電門」為真？多處疑點曝光了 07:102020/10/17 國際 桃竹苗大規模停灌 朱立倫：民進黨真的要檢討 15:142020/10/17 政治 政治熱門新聞 兩岸局勢緊張 沈富雄斷言東沙下場 - 政治 蔣萬安選2022台北市長 藍委曝自己民調結果 - 政治 邱義仁為何喊出「除非瘋了才推台獨」 媒體人爆內幕 - 政治 蔣萬安史上最霸氣的一天！拍桌怒指大吼「全部都是騙」 陳時中扛不住了 - 政治 大陸若出這招 前艦長：台灣「豪豬」瞬間變成瞎子、聾子 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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