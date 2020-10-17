蘋果日前推出iPhone 12系列，大批果迷早就準備好手刀預購，期盼熱騰騰的手機快到手。其實iPhone的許多功能常被拿出來討論，近日就有網友分享，自己有次洗完澡後iPhone不小心摔到浴室地板上，他心想手機有防水功能所以沒太在意，但當他要充電時手機卻跳出偵測到充電孔進水的通知，讓他驚嘆，「這是我看過最屌的功能」。

原PO在「Dcard」的有趣板上分享，自己某日運動完後準備開心的洗去一身的汗水，當他洗完要拿起毛巾擦拭身體時卻不慎將手機摔落到浴室地面，但他心想「iPhone防水，應該沒差」便沒多想的檢起手機步出浴室。

怎料，當原PO要替手機充電時，卻突然跳出「無法充電」的紅色字樣通知。內容寫著「在Lightning接孔中偵測到進水。中斷連接來讓接孔完全乾透。立即充電可能會損害您的iPhone」。這讓原PO忍不住讚嘆貼心，更說這是他看過最厲害的功能。

貼文發出後網友也紛紛討論，「這功能太厲害了吧」、「我的也會！還會狂震動要我不要硬充電」、「電子產品就算防水還是盡量在完全乾的情況才能使用」。也有網友透露其實Android系統的手機也有此功能，「Sony的也會偵測呦，就放著讓它乾就好，沒事」、「我拿Samsung的也有這個功能誒」。對此就有內行人跳出來說明，「只是個保護設定而已啦，現在有出防水功能的手機大多就都會有這提醒」。

(中時新聞網)