新北北海岸有核一、核二發電廠，其中核一廠二部機組已停止運轉正在進行除役作業，新北市消防局表示，2年前新北市府與台電多次交鋒、爭議一時的「暫放燃料棒乾式貯存桶」水土保持問題審查案，台電至今仍未重新送審，其原因不得而知。

消防局表示，核一廠二部機組分別在2018年、2019年停止運轉，而核二廠兩部機組規畫將於2021年、2023年時除役，新北市長侯友宜17日出席石門區多元防災宣導日漫遊健行活動表示，核電廠就位在新北，核電除役中有很多安全問題要注意，核安不容鬆懈。

消防局整備應變科長羅億田說，核一廠預計要在25年內除役，機組反應爐內燃料棒溫度偏高，將要花8年時間過渡期降溫，為保安全勢必得移置燃料棒，然而核一廠的燃料棒移除後，必須要放在乾式貯存桶中，然而乾式貯存桶存放觸及水保問題，2年前新北市要求台電修正文件。

羅億田指出，目前核一廠第一期乾式貯存桶屬於暫存，第二期要等部分廠房拆除才能有空地蓋乾式貯存桶，此外，面對核二廠也在準備除役，未來也要施作乾式貯存桶，市府建議台電一次到位，別再像核一廠分兩期進行，因為多次移動燃料棒會提升其危險性。

羅億田表示，由於乾式貯存桶對在水土保持上有安全疑慮，市府要求台電修正重送，新北也會依規定審核，但台電迄今仍未修正、重送，至於台電為何沒重送其原因就不得而知。

(中時 )