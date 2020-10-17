就讀新北市新店區新和國小的荃荃和彬彬，2人都有發展發展遲緩或過動的障礙，在功課表現上令家長擔憂，但在加入學校國樂社團擊鼓隊後，兩人藉由音律和擊鼓節奏的陶冶，竟然逐漸改善，成績也顯著進步，今（17日）隨擊鼓隊到北區老人之家慈善義演，獲長者們熱烈掌聲。

荃荃的媽媽說，荃荃2歲被診斷出發展遲緩，肢體動作不協調，專注力不足，雖經職能治療，但提升有限，今年就讀新和國小後，加入擊鼓隊，在專業老師的訓練下，有如感覺統合的課程，連醫生也肯定可持續加強。

彬彬讀幼兒園時被診斷出妥瑞氏症、ADHD（注意力不足過動症）、腦波異常放電等，兩年前加入擊鼓隊後，透過擊鼓律動的刺激，社團成員的互動和鼓勵，不僅提升了專注力，也強化了自信心，媽媽也說，以前彬彬學科沒有一科是及格的，現在有幾次都考80幾分。

中華民國少數族群權益促進協會副秘書長陳勝宏表示，看到這些孩子學習擊鼓的成效，透過協會向市府社會局申請創新性補助方案，希望結合新和國小國樂團現有的基礎，培力弱勢學童學習音樂才藝，不僅改善學童的身心發展，還能提昇自信心及競爭力。

(中時 )