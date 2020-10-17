效力日職歐力士隊的台灣投手張奕，今天在西武獅舉辦的「台灣日」登板先發，張奕此役主投6局，飆出生涯單場新高的8次三振，只被敲3支安打、無失分，終場歐力士以4比1擊敗西武，張奕也收下本季第2勝。

西武今天舉行「台灣日」，前4000名進場觀眾可領取台灣製口罩和飲料提袋，張奕正好擔任此役先發投手，而西武也將同樣來自台灣的吳念庭排進先發名單中，打第9棒、三壘手。

張奕前一役在3日一軍出賽面對樂天金鷲，但首局因投出頭部觸身球遭勒令退場，他本季7場先發，拿下1勝2負，防禦率3.78，今天相隔14天再度掛帥先發。

前5局張奕表現虎虎生風，4局下雖遭遇1人出局、2人在壘的危機，但他接連飆出2次三振，成功化解失分可能性，他也在5局上獲得火力支援，大下誠一郎先敲出陽春炮助隊先馳得點，下一局洋將莫亞（Steven Moya）也貢獻2分全壘打，將領先擴大至3比0。

張奕此役先發6局，用90球面對22名打者，只被敲出3支零星安打、1保送，飆出8次三振刷新生涯單場新高，無失分拿下勝投，本季2勝都從西武手中拿下。

(中時 )