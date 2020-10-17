樂天桃猿受到賽制影響，與中信兄弟的2連戰要輸球才有機會打季後挑戰賽，尷尬情況下猿隊決定多啟用二軍選手，其中今年選秀第一指名馬傑森、去年第三指名林澤彬都是生涯首度上一軍，總教練稱豪駒強調，還是朝有機會進季後賽方向努力，不過仍告訴球員以贏球為目的。

桃猿今日做出12人球員異動，野手馬傑森、邱丹、林澤彬、嚴宏鈞，以及投手賴智垣、劉昱言上一軍，而下二軍的則有郭嚴文、陽耀勳、郭永維、劉時豪、蘇俊璋、翁瑋均，6上6下的調度，讓許多二軍選手有機會上一軍出賽。

曾豪駒賽前表示，「中職賽制就是這樣，還是要尋求打進挑戰賽的可能性。」不過曾豪駒也告訴今天先發投手張喜凱，以及所有的球員，「下場把好的表現拿出來，教練要看的是內容，還是以贏球為目的。」

年僅18歲的內野大物馬傑森此戰「開箱」，擔任第五棒、游擊手，生涯首度上一軍就進中心棒次，而畢業於南英商工的莊昕諺則是明天的先發投手，在19歲的最後一天初登板。

(中時 )