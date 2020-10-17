台鐵局第四代票務系統，台?局指出，108年4月23日完成全面上線，上線迄今，歷經108年及109年多個連續假期訂票，系統運作迅速正常，可充分處理大量訂票需求，充分發揮系統效益。

台鐵局表示，四代票務系統具有多項優化措施，如訂購票與乘車一站式服務、智慧劃位切接、QR Code無紙化服務、花東連假加班實名制優先訂票、車長行動服務及線上加購便當直接送抵座位。票務系統APP下載數已逾200萬次，每月透過APP行動取票近34萬人，會員人數由三代票務系統之38萬人增加至103萬人，運用智慧劃座功能車票達37%，每日接、切組合座位之車票約1萬張。

台鐵局指出，將持續針對系統運作服務水準蒐集各方意見，問題列管追蹤，分析檢討並提出改善方案包括，訂票Google reCAPTCHA驗證新增中文語音播報機制、花東常態實名制優先訂票、開放預訂票由14天調整為28天、訂票停權措施由3個月內有3次訂票未付款紀錄停權6個月改為停權1個月，未來持續朝收益式管理會員優化等研議優化措施，提供旅客更優質購票介面與環境。

(工商 )