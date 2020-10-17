疾病管制署17日表示，公費流感疫苗政策以保護高風險族群為首要目標，今年公費流感疫苗民眾接種踴躍，自10月5日開打至10月16日止12天流感疫苗已施打318.1萬劑（疫苗使用率52.8％），為使幼兒及65歲以上長者、具潛在疾病者、醫事人員、孕婦等高風險族群能完成接種，並提醒民眾如要接種公費流感疫苗，可先向合約院所預約；並先電話詢問合約院所疫苗剩餘情形後再前往，以免久候或白跑一趟。

疾管署指出，因目前公費、自費及代購流感疫苗數量約為748萬劑，已涵蓋31.7％全人口數，若能都完成接種，就足以產生社區群體免疫力。且目前國內類流感門急診就診率、就診人次及流感併發重症確診人數仍為低點，只要民眾持續落實「樂活防疫、健康生活」運動，透過日常生活落實佩戴口罩、勤洗手、維持社交距離的良好衛生習慣，也可有效降低流感感染與傳播風險，非高風險族群，或醫療人員等潛在接觸者，不用急著施打疫苗。

(工商 )