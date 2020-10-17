據路透社報導，一名法國中學歷史教師疑似因本月初在課堂上畫了伊斯蘭教先知穆滿默德的漫畫圖，而16日遭身分不明的攻擊者當街刺殺斬首，但在警方圍捕時遭警方開槍擊中，最後因傷重死亡。法警方也將此攻擊案視為恐怖攻擊，並進一步調查是否有其他共謀。

警方表示，下午5時許發生在巴黎郊區孔夫朗-聖奧諾里訥（Conflans Sainte-Honorine）的一所學校附近，目擊者稱攻擊者在行刺時，還大喊著「真主至上」。法媒BFM電視台指出，攻擊者是一名出身於莫斯科的18歲青年。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）特地趕往當地關注，表示「一名法國公民只因他在課堂上畫了穆罕默德的漫畫而遭刺殺，我們的同胞竟遭如此明目張膽地攻擊，這是伊斯蘭恐怖主義攻擊的受害者」。馬克宏強調，不能讓恐怖分子得逞，「我們勢必有所行動」。

報導指出，這起恐怖攻擊案也令人回想起5年前法國著名諷刺雜誌《查理周刊》（Charlie Hebdo）。2015年1月7日，在兩名身穿聖戰服裝的蒙面男子發動槍擊，造成該雜誌社總部血腥襲擊，導致12死11傷。

(中時新聞網)