「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，由圓圓擔綱主持，江明娟等唱將輪番演唱經典老歌。（莊哲權攝）

由台東縣政府、旺旺文教基金會、中國時報等單位辦理的「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，今天下午在台東藝文中心演藝廳開唱，7位實力派唱將，以20首經典老歌向長年付出的志工致敬，現場約800名志工隨著歌聲揮舞螢光筆，享受美好的下午。

演唱會由南台灣小天后圓圓擔綱主持，節目一開始，先由民歌唱將李明德以輕快的「廟會」熱場，緊接著是卑南族出身的超偶江明娟、小調歌后蘇霈、軍中情人周子寒、魯冰花曾淑勤等實力派歌手，輪番演唱大家耳熟能詳的經典老歌，最後由國民阿嬤鳥來嬤將帶來一聯串的說唱逗笑。

「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會列車第9場開抵台東，邀請了社福、文化、教育、環保、衛生、消防、警察等單位志工共襄盛舉，縣長饒慶鈴感謝志工們本著服務的熱忱，不計報酬的付出，期許藉由這場音樂演唱會，讓平日忙碌服務他人的志工成為座上賓，轉而化身為被服務的對象，傳遞人人為我，我為人人的概念。

由於疫情關係，與會的近800名志工全程戴上口罩，文化處長鍾青柏、社會處長陳淑蘭也出 席參與；旺旺文教基金會感謝娜路彎大酒店、中華紙漿、立麗大酒店等單位的支持，讓這次的公益演唱會圓滿完成。

(中時 )