藝術家賴志盛在金馬賓館開個展，透過建築空間為基礎，發展現地創作。（柯宗緯攝）

藝術家賴志盛在金馬賓館開個展，透過建築空間為基礎，發展現地創作。（柯宗緯攝）

藝術家賴志盛個展「繞梁Linger」，近日在高雄金馬賓館登場。其中6件作品，以金馬賓館建築空間為基礎，發展現地創作，看似「未完成」的作品，實則觸發觀眾與作品、與所處環境的對話，顛覆眾人想像。

賴志盛曾是13年經驗的水泥工匠，對於空間有極高敏銳度，因此期望用最少「干預」改變空間。他現地創作近1個月，觀察展場空間的光線、氣流與水分，吸納場館本身得天獨厚的山景與光影於作品中。

作品《逗留II》背後藏有「玄機」，牆後運用冷氣運轉時產生的能量與物質變化，在水泥牆上創造不停「漏水」痕跡，啟發觀者關於無用與有用之間的價值識別。

作品《𨑨迌／Linger》則在展場兩面對稱，運用PE膠膜設置在整面落地窗，膠膜上落下「𨑨迌」與「Linger」二詞，隨著光線及空氣來回擺動，發出陣陣莎莎聲響，同樣提醒觀眾「存在卻不可見的元素」。

賴志盛認為，創作不只是美，更要提出刺激，且有價值與定義的討論，「現實是創作的基礎，但當我們感覺到現實世界正往某個方向前進的時候，藝術家要做的，也許是除了朝這個方向前進之外的任何事。」

(中時 )