87歲的阿嬤王芳吟，年輕時生下2子1女，未料在孩子就讀國小時，丈夫因為車禍離世，但她一肩扛起家裡的重責大任，除了照顧3個年幼的孩子外，還照顧婆婆與母親，直到20餘年前退休後，開始學習畫畫，甚至到廢寢忘食，畫作也獲肯定，甚至還受邀至梵諦岡展覽，但最後因為捨不得畫作被買走而做罷。

年輕時在美軍俱樂部工作的王芳吟，直到美軍撤軍後來至陶瓷公司擔任業務，一直至65歲才有空停下腳步，喜歡創作的王芳吟一開始學習書法、後來更學習國畫、水墨等創作，「最喜歡創作的對象是牡丹」，直到現在已創作1000多幅畫作。

2年前因為大腸癌開刀，目前阿嬤體力不如以往，無法再提筆做畫，而其子女看到她的創作後，希望為她辦理畫展，因此尋求各種機會，包括至文化中心、診所等地展覽，後來畫作甚至受邀至梵諦岡展覽，「但太喜歡那幅畫作」，擔心畫作被買走，因而做罷。

弘道老人福利基金會長年推動「弘揚孝道」，從幼童到全齡、從個人到家庭，與社會大眾分享孝順如何簡單的落實在日常生活中，今年弘道連續第4年攜手瓦城泰統慈善基金會，一同舉辦第26屆全國世代家庭孝親表揚，而王芳吟家庭則獲得瓦城孝親獎＆嶄新樣貌獎得主。

(中時 )