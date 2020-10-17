民進黨智庫副執行長吳怡農主張台灣應推動「在家當兵」，引發退輔會主委馮世寬直批「渣男」，雖後來馮世寬立刻改口「他是充滿智慧的年輕人」，但此話一出已掀起各界關注。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，馮世寬不可能搞錯，他清楚明白，他說的，就是吳怡農，無誤。

黃暐瀚在臉書寫下，「時間倒回一個多月前，漢光演習發生翻舟意外（七月）之後，吳怡農曾提出演習是表演的批評。當時馮世寬就很不認同，還叫大家不要聽『外人』的話，不要理會他。」

黃暐瀚指出，「事隔一個多月，記者再問吳怡農，馮世寬不是隨便回答喔！他先追問了記者一句『誰講的？』記者說『吳怡農！就是那個民進黨的...』，馮世寬一秒鐘從嘴巴吐出『那個渣男啦～』怎麼可能錯？怎麼可能搞錯人？」

另外，黃暐瀚說，「這是『新仇舊恨』，這是長期『理念不合』，儘管後續感覺『被改口』、『被道歉』，馮世寬也沒有說他『認錯人』或是『認同吳怡農』。」最後他直言，到底馮世寬心裡想的是什麼？只有他自己知道。

(中時新聞網)