Global Mall新左營車站週年慶即將於10月22日登場，祭出三大回饋、全館優惠4折起。同時搶先預熱周年慶，推出四日限定，10月15日至18日 APP會員可搶先享「點數放大5倍送」，100點即可兌換150元電子商品禮券(100點一般為折抵30元)。

今年週年慶不僅將祭出「最高回饋17％」刷GMpay綁定聯名卡最高享滿3,000送500回饋，以及APP會員「點數放大5倍送」100點即可兌換150元電子商品禮券，同時推出百貨獨家「類出國大放送」，iMall會員當日單筆消費滿500元即獲一次抽獎機會，可以搭長榮航空在空中過聖誕或是老爺酒店聯合住宿券，價值上萬元，買愈多中獎機率愈高。

環球新左營站周年慶10／22開跑，最高回饋17％。（柯宗緯攝）

環球新左營站近期大改裝，帶動業績上揚。（柯宗緯攝）

自今年7月起Global Mall新左營車站持續進行大幅改裝超過4成，打造全台唯一車站型OUTLET商場，週年慶期間也將推出超值商品優惠4折起。

此外，今年適逢Global Mall 15週年，還集結15大品牌推出「15元排隊商品」、「150元獨家超值套餐」、「買一送一」，還有與水豚君15週年同慶合作獨家來店禮，包含毛毯、摺疊傘、輕巧保溫杯等，預計Global Mall新左營車站週年慶整體檔期業績將成長10％。

環球新左營站車妝點綴佈置成萬聖節氛圍（柯宗緯攝）

Global Mall新左營車站喜迎週年慶，推出多項超值回饋，自10月22日至11月4日刷GMpay滿3,000元贈300元電子商品禮券，若再綁定Global Mall聯名卡，再加送200元電子商品禮券，等於使用GMpay刷聯名卡消費3,000元最高回饋500元，回饋率高達17％。APP會員還享有「點數放大5倍送」，10月22日起APP會員只要扣100點，即可兌換150元限量電子商品禮券(100點一般為折抵30元)。10月24日至11月15日加入APP新會員，即可獲得iMall點數100點。

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