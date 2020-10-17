宋茜稍早曬泳裝照。（圖／翻攝自宋茜微博）

宋茜分享纖腰細腿。（圖／翻攝自宋茜微博）

大陸商業電視的最高榮譽金鷹電視藝術節獎昨(16日)盛大舉行，從韓國女團f(x)出道的宋茜接棒迪麗熱巴，成為今年的金鷹女神，然因禮服設計不佳，加上總共得穿四層衣物，讓宋茜一出場就被部分毒舌網友嘲是「史上最胖的金鷹女神」。今中午宋茜曬出多張泳裝照反擊，可見穿著貼身泳裝的她蠻腰纖腿依舊，側面還露出半個臀部，用好身材反擊酸民。

金鷹電視藝術節每兩年舉行一次，從2006年起都會選出一位在電視劇領域炙手可熱的新生代女星擔任「金鷹女神」，第一屆的代表是劉亦菲，其次是李小璐、王珞丹、劉詩詩、趙麗穎、唐嫣、迪麗熱巴，今年則邀請演出《下一站是幸福》獲得不少肯定的宋茜。

趙露思被發現按讚宋茜造型奇怪文章，立刻道歉。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料、趙露思微博）

宋茜和趙露思互加關注。（圖／翻攝自微博）

然今年的金鷹女神裝從公布設計以來就批評不斷，落地裙擺的羽毛被嫌俗氣，昨禮服上身，讓168公分高、45公斤重的宋茜從許多角度看來都發福不少，整個人放大了好幾個尺寸，引來許多酸言酸語，粉絲也心疼宋茜被造型連累，稍早她則親發泳裝照回應。

宋茜今中午輕鬆寫下：「Hi～閒嗎，來玩水啊」，連發9張在游泳池旁的泳裝照，曬纖細筆直美腿、纖腰、和白細手臂，好身材一覽無遺。因《超級女聲》出道的趙露思昨被發現按讚了「宋茜的金鷹女神造型來了，感覺有點奇怪」的文章，稍早發文道歉只是不小心手滑按到，後來網友發現宋茜火速和趙露思互加關注，似乎表示不介意此事，大器解決了一場紛爭。

(中時新聞網)