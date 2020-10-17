2020公共衛生聯合年會今(17)日在台灣師範大學舉行，衛福部長陳時中在專題演講時脫稿演出，提到防疫過程壓力不小，甚至疲乏到「可以擊潰自己的成績」，所以一定要找出與病毒相處之道，也就是要找到防疫的有效辦法，同時也要維持心情輕鬆的方式，「我去唱個歌就被人家一直罵」，揶揄自己先前參加歌手詹雅雯演唱會，狂被輿論攻擊的情況。

陳時中在專題演講當中，不斷宣揚防疫有成，就在宣傳政策過程中，突然話鋒一轉，提到之前參加歌手詹雅雯演唱會，在演唱會中高歌，瘋狂被媒體及輿論抨擊的情況。

陳時中提到，台灣防疫有成，現在的困難是如何才能維持更好，但防疫不易，「要找到一個能夠兼顧防疫，又能讓心情輕鬆，得找出自處之道，如何與病相處之道」，但這個過程壓力大，「疲乏到可以擊潰自己的成績」，所以才會到演唱會高歌，「我去唱個歌就被人家一直罵」。

除了談到演唱會唱歌風波，陳時中也說，過去想獲得WHO、WHA的認可，「都要請各國幫我們講好話」，外交單位也必須積極與國內外媒體溝通，這次防疫情況卻不同以往，他用台語「大尾」兩個字來形容自己，以台語再說：「國外沒要你來訪問，我們也不一定要接受啦！」

他再提到，「對於增加台灣的能見度，我們都歡迎，但（訪問）太多，時間真的不好排」，這句話一講出來，台下笑聲一片。

陳時中也談到陸生、陸配及其子女回台過程，直說：「後來我也感覺，兩岸關係不是普通人可以了解的」，如何拿捏，為他與團隊帶來很大的困擾，基於人道考量，確實也做了很多爭取，但又受政治因素影響，「不免也做了很多不人道的事情」。

(旺報 )