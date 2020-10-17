台中市北屯區興安路一段一處12層樓的住宅大樓17日下午2時時50分左右突然傳出火警。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北屯區興安路一段一處12層樓的住宅大樓17日下午2時時50分左右突然傳出頂樓竄出濃煙，經警消獲報到場馳援，發現起火戶為10樓住戶，屋內有4人受困，幸經消防救護人員搶救4人都已脫困，經送中國醫藥大學附設醫院急救，都是輕微嗆傷，暫無生命危險，火災原因仍待火調人員調查釐清。

台中市消防局17日下午2時53分獲報，興安路一段一處12層樓的住宅頂樓有濃煙竄出，後來發現12樓窗邊有兩大兩小民眾呼救；消防局立即派遣北屯、文昌及大誠分隊，出動消防車9輛、救護車1輛、消防人員28名，由北屯分隊分隊長江智獻帶隊前往搶救。

消防救難人員抵達現場發現起火戶為10樓住戶，屋內有4位民眾受困。先由頂樓將水線向下延伸至10樓受災戶進行防護降溫，搶救人員正在破門中。15時12分消防隊員英勇破門進入，執行人命搜救及滅火搶救，在15時15分將四人救出送醫；火勢也在15時17分撲滅。

消防局指出，4名受困民眾都是輕微嗆傷，意識清楚，經送醫4人都無生命危險，火災原因仍待火調人員調查釐清。

(中時 )