北高雄最大規模地上權案「河堤世界」15日舉行動土大典。（柯宗緯攝）

北高雄最大規模地上權案「河堤世界」15日舉行動土大典。（柯宗緯攝）

高雄市區房價居高不下，市中心如鳳山區等更直接挑戰3字頭房價，北高雄最大規模地上權案「河堤世界」位處市中心蛋黃地段，每坪1字頭，熱銷550戶。15日舉行動土大典，預定2023年年中完工交屋。

上揚國際建築團隊營業四處總經理施棟瀝指出，河堤社區擁有高雄「小天母」美名，中古屋行情，每坪落在21至28萬間，而周邊新成屋每坪30至36萬間。

施棟瀝表示，「河堤世界」總共608戶，開賣不到1年，已售出逾9成，主要是平均房價落在16.5萬到18.5萬間，歷經兩次調價，目前落在17.5至19.5萬間，若含車位，2至4房，總價500萬起至950萬元即可入住。

河堤世界周圍有多座高綠覆的公園及河堤綠帶景觀，超過40棟社區與頂級住宅林立，還有大樂、悅誠、好市多等七大商圈。加上河堤國小、龍華國中為三民區唯一嚴格總量管制雙明星學區，必須自有房屋、設籍滿6年才擁有優先入學資格，因此推出後就立即掀起超高討論。

(中時 )