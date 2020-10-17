高市觀光局主祕陳依芳體驗漂漂河。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市觀光局今（17）日舉辦「2020魅力高雄乘風而騎」美濃場活動，以近來最夯的單車旅遊形式，帶領民眾深度體驗地方特色，以及體驗季節限定漂漂河，抓住夏天的尾巴。

觀光局長周玲妏表示，美濃漂漂河在社區的經營下逐漸打響名號，於本次美濃單車遊程特別加入漂漂河體驗項目，讓整個單車遊程更豐富。目前有獅山社區與瀰濃社區經營相關項目，因季節限定的關係，推薦民眾夏季遊憩時先與社區報名預約，才能盡享完整體驗。

美濃水橋-乘風而騎在地導覽。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

民眾體驗獅山水圳漂漂河。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

今觀光局主祕陳依芳與遊客一同到水圳上游體驗漂漂河，無論是三五成群抱著長竹筒，抑或坐在輪胎圈上，皆享受有如泛舟在水上漂流的快感；無數笑聲不絕於耳，數百公尺的刺激漂遊一下子就過去，大家仍興奮地抓起載具，跑到上遊再來一次，一點也不會膩。

結束漂漂河濕背秀，來到具有客家風情的原鄉緣紙傘文化村，吃道地的客家菜餚，感受美濃客家庄的獨特文化。吃飽喝足再騎車出發，經過阡陌交通的山城美景，在水橋邊感受老生活的風韻，再到永安老街走走逛逛，美濃風情盡收心底。

前往東高慢食旅推薦的「啖糕堂」、「濃夫生活」，品嚐東高雄盛產食材料理鮮滋味，在舌尖綻放開來，再到高雄老味「東門冰菓室」清涼一下，體驗古早好味道。豐富的行程安排，讓民眾直呼過癮，一邊賞美景一邊吃美食，怎麼騎車都不會累，原來美濃也有不輸日本鄉村的魅力。

今年活動將前往美濃山城、左營舊城、岡山燕巢、茄萣海港，以及鳳山古城五大路線，邀請民眾騎車欣賞高雄好風光，實際走訪在地社區，體驗一日慢活新旅行。「經典獅山水圳漂漂河」高達50人參加精緻遊程。

另有鳳山500人大型單車活動，現正熱烈報名中，除文藝表演與古蹟導覽外，全程騎完更有抽到大獎的機會，CP值超高。活動相關資訊請關注「高雄乘風而騎」FB粉絲專頁，或上高雄旅遊網https://khh.travel/zh-tw/event/calendardetail/3279 官方網站查詢。

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