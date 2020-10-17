今年102歲的人瑞阿嬤賴楊花，現在是家族的重心，每年母親節及阿嬤生日時，近200位的家族成員都會聚在一起。（賴楊花家族提供／林良齊台北傳真）

今年102歲的人瑞阿嬤賴楊花，現在是家族的重心，每年母親節及阿嬤生日時，近200位的家族成員都會聚在一起，至今已辦理40餘年，家族甚至會製作Q版阿嬤T恤，生日時才分得清是哪一代，今年的生日聚會時從剛出生2星期的嬰兒到102歲的阿嬤都一同參與，十分有趣。

家族成員表示，從阿公時就開始舉辦聚會，一開始在河邊烤肉、焢窯，但隨著人數越來越多，也開始有了不同形式。為了聯繫5代之間的感情，每年固定會在母親節及阿嬤的生日時舉辦聚會，全世界的成員都會回來，甚至遠從美國、英國等地趕回來參與。

今年102歲的人瑞阿嬤賴楊花，現在是家族的重心，每年母親節及阿嬤生日時，近200位的家族成員都會聚在一起。（賴楊花家族提供／林良齊台北傳真）

為了區分不同輩分，家族還由家族中的設計師設計Q版阿嬤、製作不同顏色「家服」、阿嬤文創商品等，今年的聚會除了參與的194位家族成員外，加計其他親戚朋友更達600餘人，家族成員直呼「根本是當尾牙在辦」。

弘道老人福利基金會長年推動「弘揚孝道」，從幼童到全齡、從個人到家庭，與社會大眾分享孝順如何簡單的落實在日常生活中，今年弘道連續第4年攜手瓦城泰統慈善基金會，一同舉辦第26屆全國世代家庭孝親表揚，而賴楊花家族則獲得瓦城孝親獎＆齊心團結獎。

(中時 )