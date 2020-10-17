DT668列車在台南市長黃偉哲於駕駛艙鳴笛三聲之後啟航。（劉秀芬攝）

慶祝台南市政府「車站百二、市制百年、升格十年」，台南火車節17日熱鬧登場，號稱蒸汽火車之王DT668列車今天早上從台南保安站開往善化站暫停，鐵道沿線各處可見鐵道迷搶拍，下午2點45分DT668在民眾歡送下再度駛回台南，善化火車站前則聚集上千民眾欣賞動力火車演車會，現場嗨到最高點。

台南市火車結「驛藝生輝：追雲去」今早於保安車站盛大開幕，人潮踴躍盛況空前，台南市長黃偉哲於駕駛艙鳴笛三聲之後，特別留在月台揮手歡送乘客，宣告蒸汽火車之王DT668準時啟航。

下午2點45分DT668列車從善化站開回保安站，鐵道迷依依不捨歡送。（劉秀芬攝）

動力火車演唱會吸引上千民眾冒雨觀賞。（劉秀芬攝）

動力火車演唱會吸引上千民眾冒雨觀賞。（劉秀芬攝）

DT668蒸汽機火車為台鐵最大型牽引力及噸位最重車型，1941年由日本川崎車輛株式會社製造，引擎加上煤水車重達124.46公噸，時速可達85公里，牽引力達1萬7000公斤，此次活動市府特別請出DT668復駛，加掛4節車廂，每天200張一釋出就秒殺。

DT668列車從台南保安站出發後，沿途停靠台南、永康火車站，上午約11點19分抵達善化火車站，停留約45分鐘，吸引大批火車迷迎接拍照。下午2點20分DT668再度回到月台，2點45分準時啟程回到保安站，不少民眾歡送火車後，就留在廣場前等待動力火車演車會，黃偉哲也到場同樂。

黃偉哲表示，為慶祝台南火車站120周年，邀請最貼切、最沒有違和感的動力火車到善化演唱，希望藉活動緬懷舊的火車頭及舊火車站，一方面能夠聽聽音樂，度過愉快周末，星期天還有系列活動，歡迎大家一起到台南玩。

此次DT668列車行駛途中車廂特別安排限定「時光旅人列車劇場」，限量售票迴響熱烈，供不應求。火車沿途沿線停靠保安、善化、林鳳營、後壁等歷史車站，站內提供120周年紀念章限定蒐藏，站外加碼免費街頭藝人演出與特色市集，盛大迎接蒸汽火車。

18日列車輪駛溪北線，串聯善化、林鳳營、後壁等歷史車站，停靠車站中的林鳳營站、後壁站因應在地特色及本次主題，推出噗噗七恰火車市集，搭配全天候免費藝文節目。

(中時 )