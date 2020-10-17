8068名觀眾擠進新竹縣立體育館觀看P＋聯盟新竹熱身賽，也幫這個全新職籃聯盟打響第一砲！地主新竹攻城獅17日靠著高國豪貢獻30分、6抄截，以及成力煥16分、16籃板，最後以87比80逆轉擊敗寶島夢想家，取得新竹熱身賽首勝。

賽前除了原住民傳統舞蹈，P+聯盟執行長陳建州也致詞，「感謝這麼多球迷對台灣籃球的不離不棄，沒有職業賽場對台灣球員很不公平，很開心看到熱身賽開打。」新竹縣長楊文科說：「這是P＋聯盟的重要時刻，新竹縣很開心可以參與。」

極具歷史意義的新聯盟第1個進球，結果是由夢想家後衛楊敬敏完成「三分打」，地主攻城獅的第1球，則是「新竹球王」成力煥投進，打完首節，夢想家24比21領先，更在次節把領先擴大到雙位數，上半場結束，夢想家42比35領先。

來到下半場，夢想家一度取得52比39大幅領先，攻城獅卻靠高國豪、成力煥、李家瑞等人火力，打出19比3猛攻超前，打完前3節，雙方打成58比58平手，不過來到末節，高國豪持續開火，加上抄截連連，幫助攻城獅逐漸擴大領先。

打到最後6分鐘，靠著高國豪三分命中，攻城獅取得80比68大幅領先，夢想家雖不斷試圖反撲，可惜僅靠吳松蔚、楊敬敏兩人零星火力苦撐，來到最後1分30秒，夢想家提前換下主力休息，擺明提前放棄比賽，也讓攻城獅宣告勝券在握。

(中時 )