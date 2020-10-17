樂天桃猿今年選秀第一指名挑選到的高中內野大物馬傑森，在今日升上一軍，且立刻排到先發，馬傑森第一次踏進桃園球場，準備處女秀顯得有些緊張，不過幸好有普門高中的學長邱丹作陪，馬傑森和邱丹分別打五、六棒，繼高中畢業後再度於職棒「連線」。

樂天桃猿近況尷尬，這兩戰要輸給中信兄弟才有機會打季後挑戰賽，此戰陣容大變動，從二軍升上6名選手，馬傑森、邱丹都在其中，賽前總教練曾豪駒表示，「打線是二軍不錯的拉上來讓教練看，呈現練習成果。」

對於這名高中新秀，曾豪駒表示二軍教練團回報說他的狀況不錯，打擊、守備都有進入狀況，希望上一軍賺取比賽經驗，而馬傑森回憶昨天接到上一軍的消息，「昨天練習賽比到一半就退場，教練告訴我要上一軍，我真的嚇到！」

馬傑森首度上一軍，不停瞎忙顯得有些緊張，不過陣中翁瑋均、邱丹都是他的高中學長，也告訴他要把平常表現發揮出來，「打第五棒我自己也嚇到，又跟邱丹前後棒，以前高中我打第三棒、邱丹第四棒。」邱丹在一旁也說有人陪很不錯。

此外馬傑森是中信兄弟球星周思齊球芽基金會獎學金得主，兩人的「還錢」互動過去都是隔空喊話，今日終於有機會見面，「有想要去找思齊前輩，但不知道怎麼過去，有遇到想跟他打招呼，要親自謝謝他。」

(中時 )