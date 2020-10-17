前高雄市長韓國瑜先前被罷免後，鮮少現身公開場合，不過，他的一舉一動仍持續受到各界關注，外界更紛紛猜測他復出政壇的下一步。桃園市議員王浩宇日前表示，韓國瑜可能參選桃園市長，而他昨(16)日再度指出，韓國瑜在桃園有勝選的基礎。

對於韓國瑜是否會參與2022年桃園市長選舉，王浩宇16日在臉書上表示，主觀客觀評估都很清楚，「如果你是韓國瑜，你覺得六都中哪個比較有機會逆轉勝？」接著，他也在自己的貼文下方留言指出，「我不是危言聳聽，是因為桃園市確實就具備韓國瑜勝選的基礎」。

網友們也留言回應，「主觀客觀評估都很清楚。如果你被罷免，你覺得下一步你選議員還是立委？哪個區你比較有機會逆轉勝？」、「你真的是韓粉耶，沒韓國瑜你是不是會崩潰吃不下飯」、「議員真的是韓粉無誤欸，一直想念韓國瑜」。

對於外界猜測韓國瑜未來的動態，葉元之、鄭照新兩位前韓團隊發言人日前受訪時表示，現任桃園市市長鄭文燦已為之後民進黨參選人立下「歐巴馬障礙」，韓若空降未必沒勝算，但若韓最後參選了2022市長選舉，那麼就不宜再參選2024總統大選。

主觀客觀評估都很清楚。 如果你是韓國瑜，你覺得六都中哪個比較有機會逆轉勝？ 由王浩宇發佈於 2020年10月16日 星期五

(中時新聞網)