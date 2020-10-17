黃文星和29歲經紀人老婆育有一5歲小孩，他17日出席活動，被問到第二胎進度？他心疼說，老婆第一胎時，一懷孕就分泌過多口水，就醫後發現罹患罕見疾病，老婆在孕期間還得憂鬱症，他還帶老婆看身心科，夫妻關係一度緊張。

黃文星說，老婆當時不愛笑也不想講話，更因此分房睡，老婆睡房間，黃文星睡客廳，加上老婆分泌過多口水，即便共處同屋，夫妻倆只能用社群軟體溝通，夫妻關係降到冰點，黃文星形容「當時的生活，猶如在地獄裡」，心疼老婆卻也無能為力。他坦言想生第二胎，「如果可以我也想要幫老婆生」，但一切依老婆為主，「老婆嚇到了，就看哪時老婆想通，我尊重老婆」。

黃文星受邀擔任安怡一日活動大使，他前陣子迷上珍奶，體重一度飆到72公斤，被粉絲虧看起來比電視大隻，讓他很受傷，也發現年過40歲，驚覺代謝加速的重要，尤其現場檢測發現骨質疏鬆，得要勤加運動，幸好他只要拍戲空檔，就會跑3公里，目前都維持在65公斤。

黃文星提到，母親近年身體微恙，媽媽有隻腳有輕微小兒麻痺，得穿鐵鞋協助行走，加上年紀大，兩隻腳也老化，退化，他常常回屏東老家探望父母，也會叮嚀媽媽要多喝牛奶補充鈣質，閒暇時後黃文星也會帶媽媽到遊樂園玩，鼓勵媽媽到戶外走動。

(中時 )