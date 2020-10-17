泰國曼谷警方前一晚出動水砲驅散示威者，但反政府示威人士計畫今日下午再上街集會，但集會地點保密，他們要求總理帕拉育下台以及改革王室。帕拉育警告局勢一旦惡化，可能會在曼谷實施宵禁。

示威人士昨日在曼谷市中心的巴吞旺路口附近集會，結果遭大批鎮暴警察強制清場，警方動用水砲驅散人群，部分示威者以傘陣阻擋，警方再開藍色水砲，搭配鎮暴警察以盾牌衝撞，有示威者架起鐵馬試圖阻止警察前進，雙方推撞，爆發衝突。警方最後成功驅散人群，示威領袖宣布行動結束，強調計畫發動新一波示威。

為了防止反政府示威，帕拉育政府已在15日凌晨頒布緊急令，限制在曼谷5人以上的集會，但示威者無視緊急令，上街要求總理帕拉育下台、爭取修改憲法、改革君主立憲制等。

帕拉育表明不會辭職，稱示威轉趨暴力，若持續惡化，不排除在曼谷實施宵禁。內閣也批准當局實施緊急法令可長達一個月。

至於一直未公開回應示威的泰王瓦吉拉隆功透過電視台發表講話，稱國家需要愛國以及愛戴君主制的人民。

數天來已有至少51名示威領袖或與會者被捕。外界稱，隨着核心人物被捕，這場示威浪潮可能無以為繼。

(中時 )