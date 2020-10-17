北市新生南路三段上的「保護傘」餐廳，16日中午12時許，突遭一名持水桶的黑衣男子闖入，不發一語將桶內的雞糞水朝櫃台潑灑，隨後迅速逃離現場，警方17日逮捕涉嫌潑糞的莫姓男子，移送台北地檢署複訊後，檢方懷疑莫嫌受到教唆有共犯未到案，且有逃亡之虞，依毀損、恐嚇等罪向台北地院聲請羈押禁見。

莫嫌落網後，警方起出作案之鞋帽、背包與裝穢物的水桶，並在今天凌晨將他帶回案發現場，模擬來去過程，據了解，嫌犯一度辯稱是前一天在該餐廳吃壞肚子，才前往潑糞報復。不過，檢警懷疑莫嫌是受到教唆潑糞。

(中時 )