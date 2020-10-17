保護傘遭潑糞 莫姓嫌犯聲押禁見 17:142020/10/17 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 莫姓男子涉嫌向保護傘餐廳潑糞，被檢方向法院聲請羈押禁見。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市新生南路三段上的「保護傘」餐廳，16日中午12時許，突遭一名持水桶的黑衣男子闖入，不發一語將桶內的雞糞水朝櫃台潑灑，隨後迅速逃離現場，警方17日逮捕涉嫌潑糞的莫姓男子，移送台北地檢署複訊後，檢方懷疑莫嫌受到教唆有共犯未到案，且有逃亡之虞，依毀損、恐嚇等罪向台北地院聲請羈押禁見。 莫嫌落網後，警方起出作案之鞋帽、背包與裝穢物的水桶，並在今天凌晨將他帶回案發現場，模擬來去過程，據了解，嫌犯一度辯稱是前一天在該餐廳吃壞肚子，才前往潑糞報復。不過，檢警懷疑莫嫌是受到教唆潑糞。 (中時 ) #保護傘 #台北 #男子 #現場 #警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 保護傘餐廳遭潑糞 莫姓潑屎哥迅速羈押禁見 20:492020/10/17 社會 保護傘餐廳遭潑糞 警再逮幕後3嫌 19:382020/10/17 社會 酒後殺人無保請回 今再開聲押庭他遭裁定羈押 15:352020/10/16 社會 聘港抗爭者台北「保護傘餐廳」 遭惡意人士潑糞 15:502020/10/16 社會 反送中律師北市開餐廳遭潑雞糞 店長、廚師身上全是黃色排泄物 14:532020/10/16 社會 北市反送中「保護傘」餐廳遭人潑屎 警循線追緝黑衣男 15:482020/10/16 社會 疑筆戰結怨 網紅牙醫診所遭潑漆 04:092020/10/16 地方新聞 25年老車下國道起火傳爆炸 所幸未造成人員傷亡 13:372020/10/17 社會 女星下高雄試鏡 慘被經紀人下藥硬上 這動作救了她 16:102020/10/17 社會 茂管處前女助理洩900萬標案圖利胞弟 遭檢方聲押禁見獲准 14:002020/10/16 社會 社會熱門新聞 夫妻帶小孩住飯店 不減性致激戰2天 曝退房照好想吐 - 社會 夫妻看A片添情趣 驚見女兒變主角 掌鏡男還是和尚 - 社會 70歲「勇伯」激戰拍嘿咻照 男欣賞一看傻：女的我老婆 - 社會 人夫公司隨處激戰 小三辯「沒沙發怎做」 法官嗆：四腳獸不難 - 社會 童星長大混黑道！打死人重判15年 判賠356萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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